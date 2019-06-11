أول ظهور إعلامي لصاحب فندق استضافة الحيوانات الأليفة

11 يونيو 2019 - 01:42 م

روي أشرف، صاحب فندق لاستضافة حيوانات أليفة، في أول ظهور إعلامي له كواليس فكرته قائلاً: "إنه كان يعمل بالجمعية المصرية لحماية حقوق الحيوان عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، وبعد أن أغلقت هذه الجمعية قرر أن يفتح فندق بنفسه لاستضافة الكلاب.



وأضاف، خلال حواره المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الفندق ينقسم لقسمين قسم للقطط، وآخر للكلاب، موضحًا أنه يقدموا خدمة العلاج لجميع الحيوانات في المنطقة.



وتابع، أن الفندق يتيح لمن يملك كلبا أو قطا ومضطر للسفر أن يتركه بالفندق لحين عودته، ويتم إرسال فيديوهات لصاحبه بشكل مستمر للاطمئنان عليه.



وأكد أن الكلب البلدي وفي وأفضل في الحراسة من المستورد حال الاهتمام بتغذيته وعلاجه وتدريبه.



شاهد الفيديو..

