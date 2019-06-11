«البرلمان» يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات في مجموعه بنسبة 15%، اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدنى زيادة قدرها 150 جنيها شهريا.

ووضع مشروع القانون، حد أدنى لإجمالي قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

جاءت الموافقة وقوفا وبحضور ثلثين أعضاء المجلس .وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعه إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون مستفيد.

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.