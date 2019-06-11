» «رينارد» يعلن القائمة النهائية لمنتخب المغرب

11 يونيو 2019 - 05:07 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة هيرفي رينارد، قائمة أسود الأطلس النهائية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمُقامة بمصر، والمُكونة من 23 لاعبًا.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي تواجد خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك بجانب عبد الرزاق حمدلله، لاعب النصر وهداف الدوري السعودي، فيما غاب وليد أزارو، مهاجم الأهلي عن القائمة، وذلك بعد استبعاده مسبقًا من القائمة الأولية.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي التي شهدت تواجد لاعب محلي فقط على النحو التالي:

منير المحمدي "مالاجا الإسباني" – ياسين بونو "جيرونا الإسباني" – أحمد التكناوتي "الوداد المغربي"

مروان داكوستا "اتحاد جدة" – غانم سايس "وولفرهامبتون الإنجليزي" – عبد الحميد يونس "ستاد ريمس الفرنسي" – مهدي بنعطية "الدحيل القطري" – أشرف حكيمي "بوروسيا دورتموند الألماني".

كريم الأحمدي "اتحاد جدة" – يوسف آيت بناصر "سانت إتيان الفرنسي" – المهدي بوربيعة "ساسولو الإيطالي" – مبارك بوصوفة "الشباب السعودي" – يونس بلهندة "جالاطا سراي التركي" – فيصل فجر "كان الفرنسي" – نور الدين إمرابط "النصر السعودي" – حكيم زياش "أياكس الهولندي" – نصير مزرواي "أياكس الهولندي" – يوسف النصيري "ليجانيس الإسباني".

سفيان بوفال "سيلتا فيجو الإسباني" – نبيل درار "فنربخشة التركي" – عبد الرزاق حمدلله "النصر السعودي" – خالد بوطيب "الزمالك" – أسامة إدريسي " ألكمار الهولندي".