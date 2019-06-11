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بعد احتراق شقتها..فنانة سعودية تتراجع وتعتذر

بعد احتراق شقتها..فنانة سعودية تتراجع وتعتذر

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ريماس منصور
ريماس منصور

محمد فضل- متابعات

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حريق

اعتذار

شقتها.

ريماس منصور

قدمت الفنانة السعودية ريماس منصور شكرها واعتذارها للدفاع المدني بعد اتهامها له بالتأخر عن تلبية استغاثتها بعد حريق شب بمنزلها أمس.

وبررت ريماس، انفعالها لحظة نشوب الحريق بمنزلها واتهاماتها بتأخر الدفاع المدني، بأن حالة الهلع والخوف التي أصابتها جعلتها تشعر أن الوقت يمضي ببطء شديد.

وكتبت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”أشكر الدفاع المدني نقدر جهودكم الجبارة والله يحفظكم من كل سوء تضحون بأرواحكم من اجل الإنقاذ بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ساعة وساعتان وثلاث ، الله لاااااا يحط احد بمكاني والي جرب الحريق هو الي بيحس بكل لحظه صارت فيني والبيت يحترق الله لا“.

وأقرت الفنانة السعودية بصحة أقوال الدفاع المدني بتلبية النداء خلال دقائق فقط بعد مراجعتها سجل المكالمات، مقدمة اعتذارها: ”لا يفجعكم فيمن تحبون ، انا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادره اول اتصال كان 2:7 دقيقة واخر اتصال كان 2:13 دقيقه، اعتذرررر على كل شي ووقت الخوف والهلع والربكه والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سوده ولا يشوف ولا يحس وش يقول ، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني“.

وكان ثمة حريق اندلع بشقة الفنانة ريماس، وظهرت في مقطع فيديو وثقته بنفسها عبر ”سناب شات“، وهي في حالة هلع وانفعال، متهمة الدفاع المدني بأنه تأخر أكثر من ساعة عن المجيء عقب اتصالها به، ما أدى إلى تضرر منزلها بالكامل.

لكن الدفاع المدني فند ادعاءات ”منصور“، مؤكدًا وصول أول الفرق بعد دقائق فقط من تلقيه الاتصال، إذ قال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق الساعة الـ 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى الساعة 2.15، وهو الأمر الذي عادت وأكدته الفنانة ريماس بالفعل.


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