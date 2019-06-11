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مشادة في اجتماع "إسكان النواب"

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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نشبت مشادة كلامية باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين النائبين محمد عبدالغني وأمين مسعود، أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

بدأت المشادة بسبب تمسك النائب محمد عبدالغني برفض تعديل القانون ليشمل كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأن يتم تطبيقه فقط على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما جاء بالقانون الذي تقدمت به الحكومة.

وعندما جاء دور النائب أمين مسعود في الكلمة، قال إن اللجنة سبق وصوتت بالموافقة على التعديل في جلسة أمس الأول "ماينفعش واحد ماكنش حاضر وييجي يتكلم" في إشارة إلى النائب محمد عبدالغني، ليقاطعه الأخير قائلا: "مفيش حاجة أسمها واحد أنا عضو مجلس نواب ومن حقي اتكلم واللى بتعملوه ده تهريج"، ورد "مسعود" منفعلاً وضرب بيده أكثر من مرة على الطاولة: "أنت جاي تبوظ اللجنة"، ليرد "عبدالغني" قائلا: "أفضل خبط للصبح"، فتوجه "مسعود" منفعلاً للنائب، ليرد "عبدالغني": "أنت هتضربني ولا إيه"، وتدخل النواب لفض الاشتباك بين النائبين.

وأمام اعتراضات النواب أعاد رئيس اللجنة التصويت على المادة، ليوافق عليها أغلبية النواب، ورفض 5 نواب فقط، وهم محمد عبدالغني وخالد عبدالعزيز ومحمد إسماعيل وعادل بدوي وإيهاب منصور.


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