» مهاجم بورتو على رادار ليفربول الإنجليزي

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دخل المالي موسي ماريجا مهاجم فريق بورتو البرتغالي قائمة إهتمامات الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لدعم هجوم الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وفقاً لما نشره موقع "فوت ميركاتو"، فإن ليفربول ينافس كل من وستهام يونايتد ومارسيليا الفرنسى على ضم المالى موسي ماريجا مهاجم بورتو البرتغالى البالغ من العمر 28 عاماً والتى تبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو.

شارك موسي ماريجا في 47 مباراة الموسم الماضي مع بورتو بكافة المسابقات، وسجل 21 هدفاً وصنع 11، ويعتبر المهاجم المالي واحد من أبرز العناصر في صفوف فريق التنين الأزرق.

ويسعى يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى تدعيم هجوم الريدز باحد العناصر المميزة بعد رحيل دانييل ستوريدج مع الموسم المنتهى.


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