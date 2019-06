فيديو.. رانيا يوسف ترقص في الشارع بفستان أحمر

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها “ياسمين”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تؤدي وصلة رقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

وقد انهالت عليها التهاني بتخرج ابنتها من المدرسة، وحظى الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي “رانيا”، التي علقت: “عملنا الشاق أثمر عنه التهاني، أخيرا أنتِ تتخرجين”.

يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.

To my lovely daughter Jessie ??

I remember your first step, your first day of school, and your first day of high school that made me feel the bride how I have such beautiful, strong and smart young lady as you ...



Good luck in your next adventures. Congrats Grad!!!!!! ?????? pic.twitter.com/BKvkE5KD1S

