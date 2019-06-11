مصر توافق على حضور مؤتمر البحرين حول فلسطين

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ مصر والأردن والمغرب للإدارة الأمريكية بالموافقة على حضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأضاف البيت الأبيض، بأن مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدين لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية".

وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، يومي 25 و26 يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها التسويق لـ"صفقة القرن"، وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين - بمساعدة دول عربية - على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

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