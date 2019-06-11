قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة

11 يونيو 2019 - 06:34 م

أعلنت وزارة الأوقاف منح قروض حسنة لجميع العاملين بالدولة ، دون الحصول على أي فوائد – قروضا ميسرة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض.

ويستفيد من القرض الحسن بدون فوائد جميع العاملين بالدولة حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات بنك مصر، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض.

وأعلنت الوزارة الشروط التى يجب توافرها لكى يستفيد العاملون من القرض على النحو التالي:

1- القرض يتم سداده على 5 سنوات، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

2 ـ منح القرض دون أي فائدة.

3 – أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله ثلاث سنوات.

4 – أن يتم تحويل راتبه على«بنك مصر» لغير العاملين بالأوقاف.