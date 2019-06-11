تمثال لـ"صدام" يثير أزمة بالضفة الغربية

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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نشرت الأكاديمية والناشطة الكويتية شيخة الجاسم، صورة لنصب تذكاري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالضفة الغربية، قائلة إن "صدام حسين غزا دولة جارة له، خان الأمانة، روّع وسفك الدماء واغتصب ونهب ودمر، ثم حرق آبار النفط الكويتية قبل أم يفر مهزوماً".

وأضافت "الجاس"، فى تغريدة لها على موقع "تويتر": "بثت مشاهد محاكمته وإعدامه للعالم أجمع، ثم يزاح الستار عن نصب تذكاري له بالضفة الغربية!"، وتابعت بالقول ساخرة: "والنكتة تسميته سيد شهداء العصر".

وبالبحث عن أصل الصورة، اتضح أنها صورة قديمة لنصب تذكاري لصدام حسين في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، جرى إقامته في عام 2017.

وحينها علق أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقامة النصب التذكاري بقوله: "هكذا يشكر الفلسطينيون الكويت بإقامة صرح وشارع برعاية السلطة الفلسطينية لتكريم صدام حسين الذي احتل الكويت وقتل شعبها وانتهك عرضها".

ومع تجدد الجدل حول النصب التذكاري على وسائل التواصل الاجتماعي، قال جندلمان، الثلاثاء، إن "الفلسطينيين دعموا احتلال الكويت من قبل صدام ولم يكترثوا إطلاقا بالمعاناة التي عاشها الكويتيون نتيجة الاحتلال العراقي الغاشم. إقامة نصب تذكاري رسمي من قبل السلطة الفلسطينية لصدام حسين (بأموال كويتية؟) تكشف الحقيقة".


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