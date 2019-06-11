» «ماني» يزين قائمة السنغال لأمم إفريقيا

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امم افريقيا

السنغال

أعلن الجهاز الفني امنتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه القائمة النهائية لأسود التيرانجا التي ستشارك ببطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر 2019، ابتداء من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو.

وتقع السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كل من الجزائر وكينيا وتنزانيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي : أبدويالا ديالو (رين الفرنسي) – ألفريد جوميز (سبال الإيطالي) – إدوارد ميندي (ستاد ريمس الفرنسي)

خط الدفاع : كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) – موسي واغيه (برشلونة الأسباني) – بابي عبدو سيسيه (أوليمبياكوس اليوناني) – ساليف ساني (شالكه الألماني) – يوسف سبالي (بوردو الفرنسي) – لامين جاساما (غوزيبي التركي) – ساليو سيسه (فالنسيان الفرنسي) – شيخو كيوتيه (كريستال بالاس الإنجليزي)

خط الوسط : ألفريد نداي (مالاجا الأسباني) – سانتي نجوم (نانس الفرنسي) – ادريسا جانا (إيفرتون الإنجليزي) – كيبرين داياتا (كلوب بروج البلجيكي) – بابي نداي (جالاتاسراي التركي) – سيدي سار (لورينت الفرنسي) – هنري سافيت (بورصاسبور التركي)

خط الهجوم : إسماعيلا سار (رين الفرنسي) – كيتا بالدي (إنترميلان الإيطالي) – مباي نيانج (رين الفرنسي) – موسي كوناتي (أميان الفرنسي) – مباي ديانج (جالاتاسراي التركي) – سادا ثيوب (نيم الفرنسي) – ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)

 


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