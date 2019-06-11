» إسرائيل تعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، إلى 6 أميال بحرية.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في القطاع، لوكالة أنباء "الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية قررت تقليص مساحة الصيد "من 10 ميلا إلى 6 أميال، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر".

والأربعاء، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 10 أميال بحرية.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية، حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.