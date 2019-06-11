» بث مباشر.. المباراة الودية بين تونس وكرواتيا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين تونس وكرواتيا.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:04
عشاء
20:34