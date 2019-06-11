» عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري

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فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها أدرجت رجل الأعمال السوري سامر فوز واثنين من شركائه و13 شركة مرتبطة به في قائمة عقوبات جديدة تستهدف حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، "تم إدراج سامر فوز إلى جانب حسين فوز وعمر فوز و13 شركة في سوريا والإمارات العربية المتحدة ولبنان".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر، في البيان: "سامر فوز، وأقاربه، وإمبراطوريته التجارية استغلوا فظائع الصراع السوري لصالح مؤسسة مدرة للربح".


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