منع رجال أعمال ورئيس بنك سابق من السفر

11 يونيو 2019 - 09:08 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالقرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بمنع رجال أعمال من السفر لاتهامهم بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يجب أن يشعر أن هناك قانون يقودنا للعدل والحقيقة، فالجميع سواسية أمام القانون.

وتابع "الديهي": "هذه الدولة لا يوجد فيها مخلوق على راسه ريشة، إحنا دلوقتي بنبي دولة جديدة، ورجال الأعمال اللي أخدوا فلوس من الدولة بقولهم مبروك عليكم، لكن الدولة مش هتسيب حقها".

وأمر قاضي التحقيق في قضية تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، بمنع رجلي أعمال ومسئولان من السفر خارج البلاد، وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة علي أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها.

ووجه قاضي التحقيق للمتهمين، "ص.د" ، و"م.ي" رجلى الأعمال، و"م.أ" مسئول سابق، و"ع.م" رئيس بنك سابق، ارتكاب جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة، بمنطقة وادى "صن ست" وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية وفيلات، وبيعها بأسعار باهظة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يقوما دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته الهيئة، وتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وقاموا بإجراءات بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.