آخر ما كتبته طبيبة التخدير على "فيسبوك" قبل وفاتها أثناء تأدية عملها

12 يونيو 2019 - 05:24 ص

تعاطف كثيرون مع الدكتورة مارجريت نبيل - طبيبة التخدير بمستشفى الساحل التعليمي - بعد وفاتها المفاجئة داخل غرفة العمليات أثناء تأدية عملها .



ونعت نقابة الأطباء المصرية الدكتورة مارجريت ، مؤكدين أنها توفيت وهي تؤدي عملها وتخفف آلام المرضى.



وخدرت الدكتورة مارجريت ثلاث حالات قبل وفاتها بمشكلة مفاجئة في عضلة القلب .



وتداول نشطاء آخر ما كتبته الطبيبة الراحلة عبر حسابها بـ"فيس بوك" ، حيث كتبت: "احتملوا أخطاء غيركم كما يحتمل الله أخطائكم.. احتملوا لا في ضيق ولا في مرارة قلب، إنما في حب شاعرين أن كل إنسان له ضعافاته وربما له أعذاره أيضًا التي لا تعرفونها.. اختبروا محبتكم بهذا الاحتمال لتعرفوا مدى سلامتها".

