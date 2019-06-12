» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها

12 يونيو 2019 - 05:52 ص

نشرت جنا عمرو التي ظهرت في العديد من الأعمال الفنية المصرية منذ سنوات صورة جديدة لها بعد أن أتمت 14 سنة .



وشاركت جنا في فيلم "سامي أكسيد الكربون" مع هاني رمزي ، ثم فيلم "مستر أند مسيز عويس مع حمادة هلال " ثم اختفت عن الأنظار.



