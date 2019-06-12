» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها

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جنا عمرو
جنا عمرو

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جنا عمرو

نشرت جنا عمرو التي ظهرت في العديد من الأعمال الفنية المصرية منذ سنوات صورة جديدة لها بعد أن أتمت 14 سنة .

وشاركت جنا في فيلم "سامي أكسيد الكربون" مع هاني رمزي ، ثم فيلم "مستر أند مسيز عويس مع حمادة هلال " ثم اختفت عن الأنظار.

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Today June 10th I became 14 years old, Thank you my fans for all of your support for these past years, I appreciate everything and every single positive post, edit, fan account, like and comment, I LOVE YOUUU?????? النهاردة 10يونيو بقيت اربعةعشر سنة، شكرًا يا جمهوري علي كل التشجيع في السنين الي فاتت كلها انا بجد بقدر كل البوستس، الإديتس، فان اكاونتس، اللايكس و الكومنت الرائعة الي انتو بتعملوها???? بجد شكرًا اوييييييي ليكم و بحبكممم???? #jana #jana_amr_yassen_amr #jana_amr #سامي_اكسيد_الكربون #مستر_اند_مسز_عويس#سندريلا_الاطفال #خطة_جيمي #الليلة_مع_جنا #birthday #birthdaygirl #14yearsold

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