  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
يترول

مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها

الغش

تفوق الخيال.. طريقة جديدة للغش في الثانوية العامة

الملك سلمان

نصيحة ذهبية من الملك سلمان لـ"ولي العهد ".. كيف رد الأخير

اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام

"النقل العام" تزف خبرًا سارًا لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

ارشيف

وفاة طبيبة داخل غرفة العمليات

خلفان

خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

صدام حسين

صدام حسين يثير ضجة في الضفة

ارشيف

فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

ارشيف

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

أرشيفية

قصة مبكية تنشر لأول مرة عن الطلاب الغارقين بروسيا

فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

#

برشلونة يتوعد "صلاح" برسالة مؤثرة

#

"لوفرين" مداعبا "صلاح": الحذاء أسوأ عاداته

#

أسطورة إنجلترا يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

تعادل المنتخب الجزائرى مع نظيره البوروندي بالأمس بهدف إيجابي لكل منهما بالدوحة، في المباراة الودية للمنتخبين استعدادًا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وغاب عن المباراة لاعب وسط بريست الفرنسي هاريس بلقبلة الذي انتشر له شريط فيديو فاضح يظهر فيه الجزء الأسفل من ظهره، فيما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يمارس لعبة إلكترونية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن المدرب بلماضي استبعد بلقبلة (25 عاما) عن التشكيلة واستدعى بدلا منه محمد بن خماسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مديرة مدرسة تشعل النيران فى نفسها أمام «التربية والتعليم»
» تعرف على دعوة مقتدى الصدر لـ "محمد بن سلمان"
» مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها
» مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية
» صدمة بعد استبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب
» أحدث صورة للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان
» عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله
» هكذا سخر فنان شهير من "صلاح"
» منع فنان شهير من الظهور بالإعلام بعد إساءته لصلاح الدين الأيوبي
» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها
» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.