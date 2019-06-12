» مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية

12 يونيو 2019 - 09:42 ص

حصد اللاعبان حسن الشاذلي، وحسام حسن على المركزين الرابع والخامس بين الهدافيين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي مدار 60 عاما، ونرصد في السطور التالية أبرز الهدافين علي مستوى البطولة.

ويأتي الكاميروني "صامويل إيتو" هداف برشلونة الإسبانى، والإنتر الإيطالى سابقاً ولاعب نادى قطر القطرى حالياً قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة أمم أفريقيا، بعد أن نجح فى تسجيل 18 هدفاً ليبتعد بفارق أربعة أهداف كاملة عن أقرب منافسيه.

ويأتى نجم كوت ديفوار لوران بوكوا فى المركز الثانى برصيد 14 هدفا، حيث كان نجماً لمنتخب بلاده فى فترة الستينيات وبرغم اعتزاله كرة القدم، لكنه ظل متربعاً على عرش قائمة هدافى أمم أفريقيا لمدة 38 عاماً وتحديداً حتى 2008 عندما تمكن إيتو من تحطيم رقمه وتسجيل الهدف الخامس عشر له.

ويعد لوران بوكو صاحب أكبر عدد أهداف فى مباراة واحدة فى مسابقة أمم أفريقيا حينما سجل خمسة أهداف فى مرمى إثيوبيا عام 1970، ويعد هو أول لاعب يحقق لقب الهداف فى نسختين متتاليتين، وسجل أهدافه فى نسختين فقط فى عامى 1968 و1970 وبالطبع تصدر فيهما قائمة الهدافين.

ويأتى فى المركز الثالث النيجيرى الراحل رشيدى ياكينى برصيد 13 هدفا، وسجل هذه الأهداف فى أربع نسخ مختلفة أعوام 1988، 1990، 1992 و1994، تصدر فيهما قائمة الهدافين فى بطولتى 1992 و1994.

ويعد ياكينى هو الهداف التاريخى لمنتخب النسور بعد أن تمكن من تسجيل 37 هدفاً دولياً فى 58 مباراة فقط وهو ما جعله نجماً فوق العادة مع نيجيريا، واستمر فى الملاعب حتى عامه الـ43 ولكن نهايته كانت مأساوية بعد أن توفى عن عمر يناهز 49 عاماً بسبب مرض نفسي حسبما ذكرت بعض المصادر المقربة من اللاعب الراحل.

ويحتل النجم المصرى حسن الشاذلى المركز الرابع برصيد 12 هدفا، وكان قد سجل أهدافه فى ثلاث نسخ مختلفة وهى 1962، 1963 وعام 1970 لكنه تصدر قائمة هدافى البطولة مرة واحدة عام 1963.

وعرف لاعب الترسانة السابق بقدراته التهديفية المميزة والتى قادت الشواكيش للقب الدورى الوحيد فى تاريخ الفريق بعد أن نجح فى الفوز بلقب هداف الدورى المصرى فى أربع مناسبات، وعلى صعيد المنتخب يكفى أن رقمه فى أمم أفريقيا لم يتحطم حتى الآن.

ويأتى الأسطورة المصرى حسام حسن فى المركز الخامس برصيد 11 هدفا، واستطاع تسجيل هذه الأهداف فى ثلاث نسخ مختلفة وتحديداً فى أعوام 1998، 2000 وكذلك عام 2006 الذى شارك فيه فى البطولة وبرغم تقدمه فى العمر إلا أنه تمكن من ترك بصمته بسبب قدراته التهديفية المميزة.

وبنفس رصيد الأهداف 11 هدفا يأتى الكاميرونى باتريك مبوما والذى استطاع تسجيل أهدافه فى ثلاث نسخ مختلفة أعوام 2000، 2002 و2004 تمكن من خلالهما فى التواجد فى قائمة هدافي البطولة عامى 2000 و2002 ولكن ليس منفرداً بل بالاشتراك مع لاعبين آخرين.

ثم يأتى الزامبى كالوشا بواليا برصيد 10 أهداف وذلك فى خلال مشاركته في خمس نسخ مختلفة أعوام وهي 1992، 1994، 1996، 1998 و2000.

وتصدر بواليا قائمة هدافى البطولة مرة واحدة فى نسخة 1996 بعد أن تمكن من تسجيل 5 أهداف فى البطولة.

وبنفس الرصيد يأتى نجم كوت ديفوار ديديه دروجبا وذلك على مدار أربع نسخ مختلفة وهى 2006، 2008، 2010 و2012، ولم ينفرد دروجبا بصدارة ترتيب هدافى أى نسخة لكنه تشارك فيها عام فى 2012 مع أكثر من لاعب وهو مانوتشو مهاجم أنجولا، الجابونى أوباميانج، المالى ديابيتى، النجم المغربى حسين خرجة والزامبيين كاتونجو ومايوكا وبرصيد 3 أهداف فقط لكل منهما.

مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم 21 يونيو الجارى التى سيتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، سيكون الجميع على موعد مع صراع خاص بين كبار هدافى المنتخبات المشاركة لحصد جائزة هداف البطولة.