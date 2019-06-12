خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

12 يونيو 2019 - 09:48 ص

قال ضاحي خلفان النائب السابق لحكومة شرطة دبي إن رأس حربة الشر هو قطر، مطالبًا بضرورة القضاء عليها.

وتساءل خلفان على حسابه في تويتر قائلا: " رأس حربة الشر القطرية متى يقضى عليها؟

وأضاف أن المصيبة التي حلت بقطر للأسف تتمثل في حكامها.. ولذلك المعارضة القطرية غير المرحب بها في قطر كل ما تقوله صحيح، منوها بأنه للعلم قطر ترحب بجميع معارضي الأنظمة العربية وتطارد معارضيها من القطريين في كل مكان.

وأوضح أنه من الخطأ الفادح والانقياد الفاضح أن تسير قطر خلف إيران وتتعامل معها في تحدي العالم على دعم ومساندة الإرهاب ورعاية الإرهابيين .

وتابع في تدويناته: "خروج قطر عن توجهات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب و اصطفافها بجانب ملالي إيران ذنب لا يغتفر".

وأضاف أيضًا: "المكابرة والغرور والاعتقاد بأن اللعب على الحبلين سينجح اعتقاد ستثبت الأيام أنه اعتقاد خاطئ، بحسب قوله.

وكان خلفان طالب في أبريل الماضي، بضرورة تكوين ميليشيات عربية من أجل هجوم مركز على "قطر".

وأضاف على حسابه في تويتر: "قطر لن تتوقف إلا إذا شنت ميليشيات عربية عليها هجمة مركزة".

وعن طبيعة هذه الميليشيات قال خلفان: "هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر.. يجندون ويزحفون على الدوحة.. علشان يفهم من يحكم قطر أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".