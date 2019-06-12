نصيحة ذهبية من الملك سلمان لـ"ولي العهد ".. كيف رد الأخير

تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو سابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يحث فيه عن العمل وأهميته وثنائه على من بدأ من الصفر كيف أن منهم من بات وزيرا، ضاربًا المثل بأبنائه وعلى رأسهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان .

وقال الملك سلمان في مقطع الفيديو الذي تم تداوله: "لازم الإنسان يشتغل شوفوا أبنائنا كلهم اشتغلوا، أقولها في اجتماعاتنا وفي خطاباتنا يتخرج الواحد من معهد مهني ويبي وظيفة عليا، أنت ابدأ من الصفر شوف عندك رجال الأعمال الآن ووزراء بدأوا من الصفر، يبي يتخرج من الجامعة ويروح وظيفة عليا، أشتغل كل شيء متاح لك.."، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" العربية .

ووجه العاهل السعودي سؤاله لولي العهد، الأمير محمد، قائلاً: "أنت يا محمد في أي مرتبة بدأت"، ليجيب ولي العهد: "في السادسة الله يسلمك"، ليضيف الملك سلمان: "وإخوانك اللي قبلك نفس الشيء؟" ليجيب الأمير محمد: "كلهم السادسة الله يحفظك".

وأضاف الملك سلمان حديثه قائلاً: "من أول يشتغل أي شغل عشان يأكل لقمته، الحين يجي بيت أهله عند أمه ولا أخته ولا خاله وينسدح وياكل، والله لو اشتغلوا شبابنا وشاباتنا في كل الأعمال أن يمكن أن نوفر 80% من العمالة الأجنبية.."

وجاءت التعليقات كلاني:" نصيحة نادرة من الملك سلمان لكل خريج وعاطل اشتغل اي شي قدامك ، ولا يوقف طموحك شوفوا محمد بن سلمان بدأ من مرتبه سادسه والان ولي عهد".

كما علق حساب يدعي، خالد،" لملك سلمان الله يحفظه ..لو اشتغل شبابنا لا وفرنا 80? من العماله الاجنبيه .. كلام من ذهب من ملكنا الله يطول لنا في عمره ".

وقال منصور:"لملك سلمان حفظه الله ونصيحة من القلب لكل شاب يريد مستوى معيشي معين او راتب مرتفع او وظيفة عليا بدون جهد، تذكر هذه الكلمات."انت ابدا من الصفر""اشتغل ،، كل شيء متاح لك" "لازم الانسان يشتغل" .