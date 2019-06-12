"العشماوي": مصر عازمة بقوة للقضاء على ظاهرة "ختان الإناث"

12 يونيو 2019 - 10:28 ص

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان الدولة المصرية عازمة بقوة القضاء علي ظاهرة " ختان الإناث"، يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، حيث تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، حملة توعوية تحمل عنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءاً من 13 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو 2019 .

وأشارت "العشماوي" في بيان أطلعت عليه "المصريون"إلي أنه تم إختيار هذا الإسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة "بدور" والتي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان في عام 2007 ، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين، ولذلك تم اعلان هذا اليوم ليكون اليوم الوطني لرفض هذه الجريمة التي تشهدها أطفالنا من الفتيات.

كما أكدت "العشماوي" إلي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل على مدار أعوام عديدة على مناهضة تلك الجريمة وذلك من خلال عدة برامج واستراتيجيات كان لها تأثير قوي في كسر حاجز الصمت حول ممارسة ختان الإناث من خلال الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة " المرئية والمسموعة والمقروءة" مما ساهم في زيادة الوعي والمعرفة من خلال المعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، كما ساعد ذلك علي ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

وذكرت "العشماوي" جهود الحكومة المصرية في تغليظ عقوبة ختان الإناث في عام 2016 لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم، مؤكدة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة و الامومة يستقبل كافة الاستفسارات أو البلاغات عن أي حالات خاصة بختان الإناث في سرية تامة.

وشددت "العشماوي" علي أن ختان الإناث هو موروث ثقافي متجذر لذا وجب توحيد كافة الجهود لمناهضة تلك الجريمة وهو ما تم من خلال إنشاء لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث وذلك برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والتي عقدت أولى اجتماعاتها 20 مايو الماضي بحضور ممثلي جميع الجهات والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.

ومن جانبها الدكتورة مايا مرسى أن "حملة شهر بدور " تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلسين "القومى للمرأة" و "الطفولة والأمومة" وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، مشيرة إلى ان اللجنة هدفها الرئيسي تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.

كما تتضمن أنشطة الحملة أيضاً تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات واقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث ، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الابواب .

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات اذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية باضرار ختان الاناث ، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة .