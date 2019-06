الملكة رانيا للعاهل الأردني: "محظوظة بقربك"

View this post on Instagram

كم انا محظوظة بقربك. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد انت فيه...سيدي... كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج #الأردن #حب_الأردن I am so lucky to be by your side, today, tomorrow, and every day to come. God bless you my King #Jordan #LoveJO