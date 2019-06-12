الملكة رانيا للعاهل الأردني: "محظوظة بقربك"

12 يونيو 2019 - 12:48 م

"محظوظة بقربك".. بهذه العبارة هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله زوجها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد زواجهما.

ونشرت ملكة الأردن عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالملك عبد الله، أرفقتها بمعايدة خاصة، وأعربت فيها عن سعادتها بوجوده.

وكتبت في تهنئتها: "كم أنا محظوظة بقربك.. شكرًا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه… سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج".

وتفاعل الكثيرون من متابعي صفحة الملكة رانيا على "الإنستجرام" مع الصورة، متمنين لهما دوام السعادة.

يذكر أن العاشر يونيو يوافق ذكرى زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله حيث أقيم حفل زفافهما في قصر زهران في العاشر من شهر يونيو العام 1993.