الجار الله : بن زايد يمتلك قدرات مرعبة

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قطر

الجزيرة

بن زايد

الجار الله

قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله إن أكبر عقدة تتعرض لها قناة الجزيرة القطرية هي عقدتها من " محمد بن زايد"، ولي عهد أبو ظبي.

وكتب الجار الله على حسابه في تويتر :" لازال الشيخ محمد بن زايد يشكل عقدة  لقناة الجزيرة وأخواتها، منوها أن  كل أحداث

العالم ومصائب الدنيا كلها في نظر قناة الجزيرة وبرامجها المتعددة وأخواتها كلها سببها محمد بن زايد  حتي خلافات  شخوص الدنيا الاجتماعية والعائلية.. سببها محمد بن زايد  يالها من قدرات مرعبة".

كما كتب الجارالله: " حرب قطر ضد خصومها هي حرب إعلامية شرسة قطر لها محطات في كل مكان.. ولحربها الإعلامية الشرسة لها من يصدقها يبدو أن غوبلز  وزير إعلام هتلر لازال

حيآ يرزق..  قال نابليون أعطني قلم أفضل من بندقية.

يذكر أن الجار الله قد هاجم ، الإعلامى القطرى عبد الله العذبة، مشيرًا إلى أنه متعدد الخصوم  ولن يعد أحد يستطيع تحمل  تصريحاته.

وقال الجار الله خلال تدوينته على "تويتر": "المنظر القطري عاد للتنظير عقدة الخربة هي السعودية والإمارات كلام وتنظير مضحك العذبة أو الخربة مهيأ له إطلالة قناواتية لأن مطلوب منه قول هذا التدنى الفكري خبيث الروائح ودوام الحال من المحال، وأقول لعبد الله الخربة لو كل كلب عوي أونبح لقم حجر لأصبح الحجر مثال بدينار".

وأضاف الكاتب الكويتى: "فيه ناس إذا تكلموا ليس من أفواههم وهنا سهل تمييز القول ومعرفه أبعاده، مشكلة عبد الله الخربة أنه يظن أنه من كبار الدهاة في العصر العباسي الخربة، ويستعمل كجرو في المدينة مات أبوه فالمجال صار مجاله لكن روائح فكره تزكم الأنوف هذا الجرو يوما ما سيقطع لسانه فالغنم التي يسرح بها ستغير مراعيها، وأريد من عبد الله الخربة أن يتابع التغريدات هنا وعدد المتابعين لها وعدد الذين، أحبوها يا خربة خصومك كثير ولم تعد وجهة مريح للشعب القطري الحبيب، الذي يحب أهله في السعودية والإمارات والذي تسعي أنت وشوية الواوية الإعلامية في خراب هذه العلاقة والمحبة".


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