» تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن جدول عمله الثوري

متابعات - أمينة عبد العال
أعلن تجمع المهنيين السودانيين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن جدوله للعمل الثوري.
وقال التجمع في بيانه:"استكمالاً لنضالات شعبنا وبعد نجاح العصيان المدنى وتحقيقًا لاهداف الثورة ستستمر جذوة النضال الي حين تحقيق دولة مدنية وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير .
الأربعاء 12 يونيو
استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام، عمل دعائي للجان الاحياء للدعوة للعصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية
الخميس 13 يونيو
- وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة بإسم السلطة المدنية
- إستكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام بالاحياء والمؤسسات .
- حصر المتضررين من العصيان والاضراب وتقديم العون القانوني لهم .
- عمل دعائي للجان الاحياء للتحضير للعصيان المدني والاضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية
- مواكب الاحياء الليلية في العاصمة و الاقاليم باسم مواكب السلطة المدنية .
الجمعة 14 يونيو
- صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية فى كل مساجد العاصمة والأقاليم
- عمل دعائي للجان الاحياء للتعريف باساليب المقاومة السلمية (العصيان المدني والاضراب السياسي ) والتعريف بالسلطة المدنية.
- زيارة اسر الشهداء والمصابين وتقديم التحايا والعون لهم .
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