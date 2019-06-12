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بالدقهلية والأقصر..

قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون

قبلي وبحري

مبادرة
مبادرة

أمينة عبد العال

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مبادرة

الأقصر

الدقهلية

تستأنف مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء عملها، حيث تطلق بعد غد الجمعة قافلتين إحداهما للكشف عن أمراض العيون بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع قيادات المحافظة، والأخرى لإجراء 70 عملية جراحية لأهالي قرية الضبعية بالأقصر.

صرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، أن القافلة تنطلق بعد  غدا الجمعة في الثامنة صباحا وتستمر حتى الرابعة عصرا بقرية شها، حيث تستهدف القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي، وصرف العلاج بالمجان، وأيضا تحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لإجرائها بالمجان، وذلك بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن المبادرة تتحمل كافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

وأضاف عباس، أن قوافل "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى مستمرة في باقي المحافظات، حيث سيتم إجراء 70 عملية جراحية بالمجان بعد  غدا لأهالي قرية الضبعية بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن العمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء، وظفرة، وياج، وزرع قرنية وغيرها من الجراحات التي تعد سبب رئيسي لحدوث العمى على المدى البعيد جميعها بالمجان لغير القادرين.


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