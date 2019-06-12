انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج

12 يونيو 2019 - 03:09 م

وقع انفجار داخل منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج بإيران، وتشير البيانات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.







وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الحريق وقع في حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9، واندلعت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها. وأكدت السيطرة على الحريق وإيقاف استخراج الغاز فيها.









وأوضحت الوكالة أن 14 عاملا كانوا على متن المنصة نقلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي البلاد.







