» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا

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تونس

المصريون

امم افريقيا

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رسالة دعم للتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بعد استبعاده من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب التونسى خروج الظهير الأيسر لفريقه على معلول من قائمته التى ستتواجد بكأس أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر.

وأشار الاتحاد التونسى، عبر بيان رسمى، إلى أن المدير الفنى الكرواتى آلان جيراس اختار كريم العواضى لاعب النجم الساحلى بدلًا منه.

وشارك على معلول قبل دقائق من إعلان القائمة النهائية لمنتخب بلاده فى مباراة كرواتيا مساء اليوم بديلاً فى اللحظات الأخيرة فى لقاء انتهى بفوز فريق جيريس (2-1) على وصيف بطل العالم.

على معلول شارك هذا الموسم مع الأهلى فى 24 مباراة بالدورى سجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه وشارك فى 2.079 دقيقة بينما شارك أفريقياً فى 8 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما بمعدل 688 دقيقة لعب لتكون إجمالى مشاركاته هذا الموسم مع القلعة الحمراء 32 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 9 لزملاؤه بمعدل تهديفى كل 346 هدفا وبإجمالى دقائق لعب تعادل 2.767 دقيقة.

وانضم على معلول لمنتخب تونس فى 6 يوليو 2013 وشارك فى 55 مباراة دولية.

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