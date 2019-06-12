» لبحث الاتفاق النووي.. رئيس الوزراء الياباني يصل إلى إيران

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، إلى طهران في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني للجمهورية الإيرانية منذ عام 1978.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس مستقبلي آبي لدى وصوله إلى مطار مهر آباد الدولي في طهران.

ومن المقرر أن يجري آبي خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، فضلا عن لقائه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، غدا الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المباحثات بين آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني ستبدأ فور انتهاء مراسم الاستقبال اليوم، وسيعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وعقد وزير الخارجية الإيراني مباحثات تمهيدية مع نظيره الياباني تارو كونو اليوم، وبحث الطرفان الوضع المتشكل حول الاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن مجموعة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة "إرنا".

ووصفت زيارة آبي هذه بـ"التاريخية"، علما أن رؤساء وزراء اليابان لم يزروا إيران منذ الثورة الإسلامية، وآخر رئيس وزراء ياباني زار طهران هو تاكيو فوكودا عام 1978.

وأعلن آبي قبل توجهه إلى طهران أن زيارته تهدف إلى تخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وأفادت تقارير إعلامية بأن آبي أجرى مشاورات هاتفية مع قيادات السعودية والإمارات والولايات المتحدة، قبل وصوله لطهران.