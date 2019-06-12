  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
الفساد في إفريقيا

«الرقابة الإدارية» تفجر مفاجأة صادمة عن حجم الفساد

امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

صورة أرشيفية

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

الإخوان

القضاء الأردني يرفض عودة أموال الإخوان«المنحلة»

الاهلى

أول تحرك للأهلي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

من السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

من الحادثة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد

رسميًا.. سموحة يطلب ضم نجم الأهلي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي

#

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

#

إبراهيم سعيد يكشف الأسباب الحقيقية لفضيحة الأهلي

#

نجم الأهلي: هذا ما حدث بيني وبين رضا عبد العال داخل غرفة النوم

المصريون

الاهلى

سموحة

دخل فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، في مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع إسلام محارب، لاعب الأحمر في فترة الصيف المقبل.

وكانت الشروق قد أكدت أن النادي الأهلي سيعتمد على إبرام صفقات تبادلية مع نادي سموحة للتعاقد مع حسام حسن، مهاجم الأزرق السكندري.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع إسلام محارب قادمًا من سموحة في صيف 2017 حيث شارك مع الأحمر في 53 مباراة أحرز فيهم 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة لـ ليفربول قبل بداية الموسم
» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس
» المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت
» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا
» لبحث الاتفاق النووي.. رئيس الوزراء الياباني يصل إلى إيران
» رئيس الرقابة الإدارية يتعهد للرئيس بهذا الشيء
» تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن جدول عمله الثوري
» برومو "الفيل الأزرق" يحقق مشاهدات خيالية في 24 ساعة
» خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.