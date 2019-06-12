رسميًا.. سموحة يطلب ضم نجم الأهلي

12 يونيو 2019 - 05:28 م

دخل فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، في مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع إسلام محارب، لاعب الأحمر في فترة الصيف المقبل.

وكانت الشروق قد أكدت أن النادي الأهلي سيعتمد على إبرام صفقات تبادلية مع نادي سموحة للتعاقد مع حسام حسن، مهاجم الأزرق السكندري.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع إسلام محارب قادمًا من سموحة في صيف 2017 حيث شارك مع الأحمر في 53 مباراة أحرز فيهم 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.