  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:30 م
بحث متقدم
الفساد في إفريقيا

«الرقابة الإدارية» تفجر مفاجأة صادمة عن حجم الفساد

امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

صورة أرشيفية

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

الإخوان

القضاء الأردني يرفض عودة أموال الإخوان«المنحلة»

الاهلى

أول تحرك للأهلي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

من السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

من الحادثة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

أول رد مصري على استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

#

أول تعليق من خالد الصاوي بعد مقلب "رامز في الشلال"

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

السعودية

أمريكا

مطار أبها

دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، اليوم الأربعاء، هجومًا استهدف مطار "أبها" الدولي، جنوبي السعودية.

جاء ذلك وفق تغريدة للسفارة الأمريكية بالمملكة، نشرتها على حسابها بموقع تويتر، عقب استهداف الحوثيين للمطار السعودي بصاروخ، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وقالت السفارة الأمريكية: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها (جنوبي المملكة) واستهداف المدنيين الأبرياء".

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب المملكة، دعت لأجلها عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة لـ ليفربول قبل بداية الموسم
» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس
» المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت
» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا
» لبحث الاتفاق النووي.. رئيس الوزراء الياباني يصل إلى إيران
» رئيس الرقابة الإدارية يتعهد للرئيس بهذا الشيء
» تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن جدول عمله الثوري
» برومو "الفيل الأزرق" يحقق مشاهدات خيالية في 24 ساعة
» خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.