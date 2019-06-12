» ضربة موجعة لـ ليفربول قبل بداية الموسم

12 يونيو 2019 - 06:46 م

تلقى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة بإصابة أندى روبرتسون قائد أسكتلندا خلال المران الجماعى لمنتخب بلاده، مما أدى إلى غيابه عن مباراة بلجيكا التى جمعت الطرفين مساء أمس،الثلاثاء، وانتهت بفوز الأخير 0-3 ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت"، أن أندي روبرتسون لاعب ليفربول يعانى من إصابة في أوتار الركبة تغيب بسببها عن اسكتلندا أمام بلجيكا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 2020.

وأضافت الشبكة، أن إصابة روبرتسون ستبعده عن الملاعب على الأقل 4 أشهر، وهو ما يعني غيابه عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف أغسطس المقبل.

ومما يزيد الأمور صعوبة على ليفربول ويورجن كلوب، هو أن الظهير الأيسر ألبرتو مورينو تم الاستغناء عنه بشكل نهائي، وبالتالي بات عليه أن يبحث عن البدائل المناسبة خلال الأيام المقبلة.