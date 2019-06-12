» «أجيري»: انتهى عصر الاعتماد على اللاعب الواحد

12 يونيو 2019 - 07:37 م

نفى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وجود شروط جزائية فى حالة خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا التى تسضتيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

تابع أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب :الفوز بالبطولة لا يعني بقائى أو رحيلي أيضاً نركز الأن فى مباراة زيمبابوي المقرر لها 21 يونيو ثم كل مباراة على حدة.

أثني أجيري على لاعبي مصر و عشقهم لمنتخب بلادهم مؤكداً أن كل لاعب لا يفكر فى ناديه حالياً ويفكر فى مصلحة المنتخب فقط.

أضاف المدير الفني للفراعنة إنضم محمد صلاح للمنتخب اليوم ، وسيشارك فى التدريبات بصورة طبيعية ، مؤكداً أنه لا يعتمد على لاعب فقط في خططه.