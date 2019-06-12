خوفًا على حياة لاعبي الريال.. رفع حال الطوارئ في مدريد

12 يونيو 2019 - 08:09 م

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، عن تعرض منزلى الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرانشيسكو إيسكو للسرقة خلال الأيام الماضية.

وفقاً لما نشرته الصحيفة الإسبانية، إن مدرب ريال مدريد ولاعبه إيسكو قد انضم إلى قائمة نجوم الكرة الذين يتعرضون للسطو على منازلهم في الفترة الأخيرة بعد الفارو موراتا، لاعب اتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني.

أوضحت الصحيفة، إن واقعتى السرقة اللاتى تعرضا إليها زيدان وإيسكو لم تتم فى وجودهما، لذلك رفع نادى ريال مدريد حالة الطوارىء أمام منازل جميع لاعبى الملكى، ونصح الجميع بعدم نشر صور لمنازلهم على وسائل التواصل الإجتماعي لأنها تسهل عمليات السرقة.

جدير بالذكر أن منازل عدد كبير من لاعبى الدورى الأسبانى تعرضوا للسرقة مؤخراً وهم جوردي ألبا وبرنس بواتينج وكريم بنزيما وخواكين وجيرارد بيكيه وايزيكيل جاراي وجيفري كوندوجبيا تعرضوا لسرقة في الفترة الماضية.