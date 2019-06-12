رسميًا.. ريال مدريد يضم «ميندي» من ليون

12 يونيو 2019 - 09:14 م

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن ضم فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون الفرنسي، بعقد يمتد حتى عام 2025، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ونشر الريال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب الفرنسي الجديد وكتب عليها :"مرحبًا ميندي".

ومن المقرر أن يتم تقديم لاعب الريال الجديد يوم الأربعاء المقبل 19 من شهر يونيو القادم.

يذكر أن ريال مدريد كان قد أبرم 4 صفقات قبل ميندي وهم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألماني، والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من نادي فلامنجو، رودريجو جوس من سانتوس البرازيلي.

حصل نادي ريال مدريد الإسباني عن توقيع فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون الفرنسي، حتى عام 2025، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ونشر الريال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب الفرنسي الجديد وكتب عليها :"مرحبًا ميندي".

ومن المقرر أن يتم تقديم لاعب الريال الجديد يوم الأربعاء المقبل 19 من شهر يونيو القادم.

يذكر أن ريال مدريد كان قد أبرم 4 صفقات قبل ميندي وهم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألماني، والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من نادي فلامنجو، رودريجو جوس من سانتوس البرازيلي.