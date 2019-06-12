  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:16 ص
بحث متقدم
أرشيفية

يتزعمها الرئيس.. انتفاضة شعبية حبًا في السوريين بمصر

أرشيفية

بعد مطالب البرلمان.. هل يُعين «السيسي» امرأة نائبًا له؟

خالد الجندي

رد ناري من خالد الجندي على الطعن في الشعراوي

الملك سلمان

بعد استهداف المطار..أمر ملكي بإعدامات جديدة

لولوة الخاطر

رسالة جديدة من قطر إلى السعودية.. تعرف على فحواها

الأمم المتحدة

رسميًا.. الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

الرقابة الإدارية

«الرقابة الإدارية»: رقم صادم عن حجم الفساد في إفريقيا

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبد الله آل سعود

آخر الأخبار

الأمير محمد بن متعب بن عبد الله آل سعود
الأمير محمد بن متعب بن عبد الله آل سعود

أخبار متعلقة
#

«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

#

أمير سعودي يرفض شرب " قهوة تركية"

#

اختفاء أغلى لوحة في العالم.. تعود لأمير سعودي

#

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي السعودي في بيان، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيانه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه- إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يعتزم إرسال ألف جندي إلى بولندا
» مصر تجدد مطالبتها باستعادة 32 قطعة أثرية من لندن
» نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا
» وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبد الله آل سعود
» «أردوغان»: سنستلم منظومات «إس 400» الشهر القادم
» شاهد.. أول مران لـ«صلاح» مع المنتخب
» بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق
» الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني
» «أجيري»: انتهى عصر الاعتماد على اللاعب الواحد
» في بيان مشترك.. رسالة عاجلة من الإمارات وألمانيا لإيران
» «السديس» يعلق على استهداف مطار أبها: إفساد في الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.