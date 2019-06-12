ناطق حوثي: استهداف مطار أبها السعودي "دفاع عن النفس"

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شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

قال الناطق باسم القوات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، الأربعاء، إن استهداف مطار أبها السعودي، يأتي في إطار الدفاع عن النفس.
وأوضح "سريع"، بحسب وكالة الأنباء الخاضعة للجماعة، أن استهداف مطار أبها، بصاروخ كروز فجر الأربعاء، يأتي في إطار "الدفاع عن النفس والرد المشروع" على عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأشار إلى أن الهجوم يأتي أيضا ردا على "الحصار واستهداف المطارات اليمنية وإغلاقها منذ ما يقارب خمس سنوات، دون أي استجابة لكل المحاولات السياسية والإنسانية".
وأردف أنه سبق وأن تم تنبيه المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في دول التحالف العربي من مختلف الجنسيات، إلى الابتعاد عن كافة المطارات والمواقع العسكرية.
وحذر "سريع"، من أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، طالما تواصلت عمليات التحالف العربي في اليمن.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة، ولاقى الهجوم إدانات أممية وعربية ودولية.
وأقر الحوثيون بمسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إن المقذوف "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.
وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب دعت المملكة لأجلها إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة، هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. 

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