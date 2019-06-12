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ثروة دونالد ترامب ترتفع لـ3 مليارات دولار

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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يثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومًا بعد آخر أنه في النهاية "رجل أعمال"، وبصرف النظر عن المنصب السياسي الذي يمكن أن يشغله، فثروته ستظل دائمًا شغله الشاغل، وهمه الأول.
فوفقًا لما نقلته سكاي نيوز، الأربعاء 12 يونيو، تمكن ترامب من زيادرة ثروته بنسبة 5% عما كانت عليه العام الماضي، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مدفوعة بالقفزة الكبيرة في قيمة "صفقة المكاتب" التي تمت مقاضاته بسببها لمنعه من تنفيذها.
ووفقًا للتقرير فإن الزيادة في ثروة ترامب تأتي بعد عامين من الانخفاض والتراجع، حيث عادت صافي ثروته إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2016، وفقا للأرقام التي جمعها مؤشر بلومبيرج للمليارديرات من المقرضين والسجلات العقارية وإيداعات الأوراق المالية وبيانات السوق والإفصاح المالي في 16 مايو.
وتأتي هذه الزيادة في ثروة ترامب على الرغم من الانتكاسات التي لحقت بشركته العائلية، بما فيها إلغاء فندقين جديدين من سلسلة الفنادق التابعة له، وتقليص الأعمال في منتجعه "مارالاجو" في فلوريدا و7 ملاعب للغولف.
وتظهر القيمة الصافية الأعلى لترامب مدى اعتماد ثروته على صديقه، الذي يقود شركة "فورنادو ريالتي ترست" ستيفن روث، إذ تبلغ حصة ترامب 30 % في اثنين من الممتلكات المهمة، أحدها في وسط مانهاتن والثاني عبارة عن مجمع مكاتب يعرف باسم "مركز بنك أمريكا" بالحي المالي في سان فرانسيسكو، وهي حصة تشكل ربع ثروة ترامب.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج"، فإنه بعد خصم 550 مليون دولار على شكل قروض، فقد زادت ثروة ترامب إلى 3 مليارات دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن العام السابق.

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