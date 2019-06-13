» وزراء المبادرة الثلاثية: لا حل عسكريا في ليبيا

13 يونيو 2019 - 12:00 ص

أعلن وزراء المبادرة الثلاثية للحل في ليبيا، أنه لا حل عسكريا للأزمة التي تشهدها البلاد، رافضين في الوقت ذاته أي تدخل أجنبي فيها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مساء الأربعاء في تونس، إثر اجتماع وزراء خارجية تونس خميس الجهيناوي، ومصر سامح شكري، والجزائر صبري بوقادوم.



وقال الجهيناوي: "نتمسك بالحل السياسي كحل وحيد للأزمة في ليبيا، ونرفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي".



وأضاف: "ندعو كل الفرقاء في الأزمة الليبية إلى توخي الحوار لإيجاد حل للأزمة بطرق سلمية".

