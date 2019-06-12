"الوطنية للإعلام" تزف بشرى سارة بشأن كأس الأمم

مصر المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، مضيفا: "نتوقع النجاح للتليفزيون الأرضي، وقناة تايم سبورت لديها حق البث الأرضي لمباريات البطولة".

قال المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تسير بالتوازي مع إنجاز تطوير

وأضاف "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يمكن مشاهدة مباريات

إما بتقنية HD وستكون الصورة أفضل من القنوات الأخري أو عن طريق الأريال الأرضي.