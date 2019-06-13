إعلامية شهيرة: المرض رجعلي تاني وهاخد 70 حقنة في راسي

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سالي عبد السلام

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن عودة مرض الثعلبة إليها مرة ثانية ، وذلك بعدما اعتقدت أنها عولجت منه.

وقالت في تدوينة عبر "انستجرام" : ""الحمد لله، اتأكدنا والتحاليل كمان، وتانى مالهاش سبب، كلها بسبب الضغط النفسي والزعل، جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمد لله، سبحانك محدش مبسوط 100? الحمد لله وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ إنك شوفتها لما تعرفها منك وعمره ما بان عليا والناس تقولك وتزعل ليه، ميعرفوش شايفينك من برا بس جسمك بيبقى أذكى منك! والله حاولت والله مش زعلانة".

وأضافت سالي: " هنبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون أقراص وحقن وحقن فى الراس تانى، ال70 شكة كل أسبوع عداهم فى عضم راسى، عداهم، ربى يعلم بوجع وآلم الكورتيزون فى الراس بالذات،بيحرق و تقيل زي الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه، أمي يا حبيبتي راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى تانى، بقيت أروح لوحدى سبحانك والله، غير أضراره الجانبية اللي كنت لسه مخفتش منها، من كام شهر وقفنا بنتعالج من أضراره الجانبية وقلنا الحمدلله خلاص خلصنا، بس ابتلاء حب بيختبرك ...والله رضا يا الله"

وتابعت سالي: " دعواتكم هونت كتير نزلت سكينة ورضا وصبر ومعيطتش المرة دي عشان دعيتولى والله، هو إيه الحب الحلو ده! ويهزروا ويقولولى عملتى العمل فين عشان الناس تحبك كدة، مغرورة بحبكم!! والله الحاجة الوحيدة اللي بتباهى بيها وأتغر واتبسط وأقف أشكر ربى وأقول اللهم ديمها نعمة من قلبى، اللهم حبب فينا خلقك، اللهم قوة اللهم بارك يا رب هون، اللهم أشف مرضانا يا رب لا تبتليني فى صبري ..اللهم اعفو عنا يا رب".

وكانت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام أعلنت عن معاناتها من مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو مرض "الثعلبة"، إلا أنها أكدت أنها قد شفيت منه، قبل أن تعود وتعلن بداية الأسبوع الجاري إصابتها به مرة آخرى.

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