أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

13 يونيو 2019 - 09:18 ص

تراجع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بالبنوك نحو قرشين في بنك مصر والبنك الأهلي، فيما استقر سعره في معظم البنوك والسوق السوداء، حيث سجل الدولار في بنك مصر 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار عند 16.72 جنيه مقابل 16.82 للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.77 جنيه.

بنك مصر 16.71 16.81

المصرف المتحد 16.68 16.78

بنك عودة 16.67 16.77

البنك التجاري الدولي CIB 16.67 16.77

بنك الإسكندرية 16.67 16.77

بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78

البنك الأهلي المصري 16.71 16.81

البنك المركزي المصري 16.67 16.79

مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.72 16.8