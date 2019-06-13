» لأول مرة.. سعودية تقود رحلة طيران بالمملكة

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في واقعة أثارت دهشة وإعجاب الكثيرين، حلقت الكابتن طيار ياسمين الميمني بأول رحلة طيران رسمية لها بعد انضمامها لشركة طيران سعودية.

وكانت "الميمني" قد حلقت بطائرة من نوع ART بعد معاناة قاربت 6 سنوات منذ حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني دون أن تجد فرصة للعمل في أي شركة طيران.

وأوضحت كابتن طيار أنها وضعت قدميها على أول طريق النجاح، وخطوت خطواتي الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفي منذ تخرجي عام 2013، مبينة أنها تدربت مع طيران «نسمة» قبل 4 أشهر.

ولفتت إلى أنها اجتازت كامل الاختبارات التي تؤهلها لتكون مساعد كابتن طيار وتقود رحلتها الأولى بين القصيم وتبوك، مبينة أنها ستستمر كمساعد طيار فترة من الوقت «نظامياً» حتى تصل إلى هدفها بأن تكون قائدة للطائرة «كابتن».

ومن جانبه، أوضح المدير العام لعمليات نسمة للطيران الكابتن أحمد الجهني، أن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا لاختبارات البرنامج، واجتاز منهم 11 متقدما بينهم «ياسمين».

وأضاف:«بدأت دورة التدريب للمتقدمين داخل المملكة، ثم خضعوا للتدريب على الطائرة من نوع ART ونجحوا في الدورة بدرجات عالية، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد وجاكرتا) واجتازوا التدريب».



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