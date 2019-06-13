رد قاس من أمير سعودى على مذيع الجزيرة

13 يونيو 2019 - 10:25 ص

روي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ما يفعله الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية "جمال ريان" حيث وصفه بالإعلامي "المرتزق".

وأوضح الأمير عبد الرحمن، أنه كان فيه استضافة مصرية لفريق إسرائيلي قال فيه جمال ريان أنه يعتبر تطبيعا وهاجم مصر بقوة، وعندما استضافت قطر فريقا إسرائيليا قال إنها استضافة عادية، فنشر الرأيين ووصفه بـ "جمال رأيان" ما أثار جنونه.

وأضاف: نشر وثيقة مزورة عن الملك عبد العزيز بشأن موقفه من فلسطين وقد فنّد الأمير هذه الوثيقة، ليتهمه جمال ريّان بأنه فبرك مقاطع جنسية لوالده ووالدته.

وتابع: ردّيت عليه بأن يرفع عليه قضية إساءة في محكمة محايدة، مضيفًا: أنه ينطبق عليه ما ينطبق على بعض القطريين أنه إذا أعيتهم الحجة وما قدروا يناقشوك بالمنطق والعقل فليجأوا إلى أساليب مختلفة.

في سياق آخر، أكد أن أخيه الأمير خالد بن مساعد رحمه الله، لم يتوف في الهجوم على التليفزيون كما أُشيع، مؤكدًا أن هذا الكلام عار من الصحة .