بالأسماء.. السيسى يصدر حركة تعيينات جديدة

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مجلس الدولة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 283 لسنة 2019 بتعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس مجلس الدولة، كما أصدر القرار رقم 284 لسنة 2019 بتعيين عدد من المندوبين المساعدين مندوبين بمجلس الدولة.

وأصدر أيضًا القرار رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض الرؤساء من الفئة (أ) والفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وأصدر رئيس الجمهورية كذلك القرار رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاوني النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة.

نُشرت القرارات في الجريدة الرسمية.


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