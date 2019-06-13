» ابنة هيفاء وهبي ممنوعة من زيارتها.. لهذا السبب

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هيفاء وهبي
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مرض

هيفاء وهبي

زينب

مدير أعمال

كشفت زينب ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن أنها حاولت التواصل شخصيًا مع والدتها والاطمئنان عليها إلا أن مدير أعمالها، محمد وزيري، منعها من رؤية أمّها أو حتى التواصل معها، كما أن أقارب والدتها رفضوا حضورها لأسباب غير معروفة.

وبعد تعرض الفنانة هيفاء وهبي لوعكة صحية منذ شهر دخلت على أثرها إلى المستشفى نشرت "زينب" دعاءً من أجل شفائها، وصلّت لوالدتها لكي تستعيد صحتها.

وأشار موقع "الجرس" اللبناني، إلى أنه بعد منعها من رؤية والدتها، ما كان على زينب إلا اللجوء إلى السوشيال ميديا وتهديد الجميع وتوعدت بنشر الوثائق والأدلة وقالت: "كل شي بوقتو حلو بالوثائق والدلائل أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي".


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