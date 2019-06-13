» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

13 يونيو 2019 - 10:49 ص

اندلعت مشاجرة عنيفة على متن طائرة متجهة من مصر إلى الكويت بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامى كويتى وعضو سابق في مجلس الأمة وتدخل الحاضرون لفض المشاجرة.

وطبقًا لصحيفة القبس الكويتية فإن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة بوجود مشاجرة عنيفة بين سيدتين وطالب رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط.

وطبقًا للصحيفة فإن رجال الأمن حققا مع السيدتين وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة، وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ، التابع للمطار، وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب، وبدأ التحقيق فيها".

في حين ذكرت جريدة "الراي" الكويتية أن المضيفة المصرية تقدمت بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها.