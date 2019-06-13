» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"

أثارت إطلالة ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إيفانكا، داخل مجلس الشيوخ، جدلاً واسعًا، حيث ظهرت الأخيرة بملابس وصفها البعض بـ"الجريئة" وغير المناسبة للمكان .

وحضرت إيفانكا ترامب، مناقشة المائدة المستديرة مع اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بزي جريئ ، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة من الشيفون الشفاف، أظهرت ملابسها الداخلية.

يذكر أن الاجتماع قد تعلق بإستراتيجية الولايات المتحدة لتطبيق قانون المرأة والسلام والأمن، ومن خلال هذا التشريع، تأمل الولايات المتحدة في زيادة القيادة النسائية في الحياة السياسية والمدنية من خلال ضمان تمكين المرأة، وأن لديها الموارد اللازمة للمشاركة في العمليات السياسية بما في ذلك منع وحل النزاعات.