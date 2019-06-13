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"جوجل" تكشف الستار عن هاتفها الجديد

مال وأعمال

بيكسل 4
بيكسل 4

متابعات-علا خطاب

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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أول صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.

ونشرت "جوجل" على حسابها في "تويتر" صورة خلفية لهاتف "بيكسل 4"، وعلقت عليها بالقول: "بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".

ووفق ما ذكره موقع "إينغادجيت" التقني؛ فإن "جوجل اتخذت قرار كشف أولى صور الجهاز؛ حتى تضع حدًّا للتسريبات والشائعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف".

وأوضح أن الملاحظة الأولية التي يمكن رصدها من خلال الصورة المنشورة؛ أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه جدًّا لتصميم "آيفون XI " القادم.

من جهته، قال موقع "تيك أدفايسر": إن كشف النقاب عن الهاتف، سيتم في شهر أكتوبر المقبل؛ مضيفًا أن "بيكسل 4" سيعتمد على نظام "Android 10 Q " الذي يتميز بالابتكار والخصوصية والأمان والرفاهية.

وكانت الشركة الأمريكية قد طرحت هاتفها السابق "بيكسل 3" يوم 9 أكتوبر 2018، وبدأت عملية بيعه في الأسواق الأمريكية يوم 18 أكتوبر.

هذا وتشير التسريبات إلى أن سعر "بيكسل 4" سيعتمد على ما إذا كان الهاتف يدعم الجيل الخامس "5G " أم لا.

 وذكر "تيك أدفايسر" أن الأسعار يُتوقع أن تتراوح بين 900 و1000 جنيه إسترليني (1100 و1260 دولار أمريكي).


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