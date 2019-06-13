"أديب" يهاجم هؤلاء بعد أحداث خليج عمان

13 يونيو 2019 - 12:26 م

هاجم الإعلامي عمرو أديب، كل الدول أو الإفراد الموالين لدولة إيران وذلك بعد تعرض ناقلتين تحملان شحنتين نفط لهجوم.

وقال "أديب"، في تغريدة له بـ"تويتر": "بعد الهجوم اليوم على ناقلات نفط في خليج عمان نجد البعض ينصحنا بالبحث عن الجاني الحقيقي وعدم اتهام المسكينة إيران فورًا".

وتابع: "هو نفس حادث الفجيرة وفي الغالب باستخدام نفس الألغام البحرية. كل ما نحتاج أننا نجد بقايا لغم مكتوب عليه بالفارسية ووقتها سيقولون من قال إن إيران فارسية"!

وكانت قد تعرضت ناقلتي نفط "لهجوم محتمل" اليوم، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها، فيما طالب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بتوخي "الحذر الشديد".

ونقلت بلومبيرج عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط في خليج عمان تعرضتا لأضرار نتيجة هجوم محتمل، فيما ذكرت "رويترز" أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عُمان وإنقاذ قبطان وطاقم إحدى السفينتين بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن.

ومن قبل، تعرضت 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، في مايو الماضي إلى أعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية الشهر الماضي، ما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات. وقدمت الإمارات والسعودية والنرويج لأعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق من يونيو الجاري نتائج تحقيق مشترك، حول عمليات تخريب التي تعرضت لها السفن التجارية.











